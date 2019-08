Nuova Zelanda, porta il figlio in Parlamento e presidente della Camera lo allatta

Un uomo culla il bimbo e gli dà il biberon con il latte. Una scena che potrebbe sembrare normalissima, se non fosse avvenuta all'interno dell'aula del Parlamento neozelandese.

Per un giorno, infatti, Trevor Mallard, lo speaker del Parlamento, si è trasformato in baby sitter e, durante una seduta in aula, ha cullato e accudito il figlioletto appena nato di uno dei deputati. Tamati Coffey, divenuto padre a luglio, insieme al compagno, grazie a una madre surrogata, ha affidato il piccolo al collega, che gli ha dato il biberon con il latte e l'ha cullato.

A rendere nota la vicenda è stato lo stesso Mallard, che ha postato sul suo profilo Twitter uno scatto che lo ritrae in Parlamento con il neonato: " Solitamente la sedia dello speaker è usata solo dal presidente del Parlamento, ma oggi un vip ha preso posto sulla sedia con me. Congratulazioni a Tamati Coffey e a Tim per il nuovo membro della loro famiglia ", ha scritto il politico.

Normally the Speaker’s chair is only used by Presiding Officers but today a VIP took the chair with me. Congratulations @tamaticoffey and Tim on the newest member of your family. pic.twitter.com/47ViKHsKkA — Trevor Mallard (@SpeakerTrevor) 21 agosto 2019

Il bimbo è già diventata una star dei social: numerose le condivisioni della sua foto in aula. Anche il collega dei Verdi, Gareth Hughes, ha rilanciato una foto del padre, che tiene in braccio il neonato: " Adoro avere un bimbo alla Camera e che bello che è ", ha scritto.

Lovely to have a baby in the House, and what a beautiful one @tamaticoffey pic.twitter.com/EP6iP9eQES — Gareth Hughes (@GarethMP) 21 agosto 2019

Non è la prima volta che un parlamentare porta il figlio neonato al lavoro: l'ultimo episodio risale allo scorso settembre, quando la premier neozelandese Jacinda Ardern arrivò all'Assemblea generale delle Nazioni Unite a New York con la figlia in braccio.