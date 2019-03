Nuova Zelanda, Tarrant inviò una mail con il suo manifesto alla premier poco prima della strage

All'inizio, il suo manifesto contava 240 pagine, poi ridotte a 74. Brenton Tarrant, autore degli attentati alle moschee di Christchurch, in Nuova Zelanda, il suo piano di attacco lo aveva inviato, via mail, a istituzioni, media e alla premier Jacinda Ardern, dieci minuti prima della sua carneficina. Settanta destinatari in tutto, tra cui altri politici, come il leader del partito nazionale Simon Bridges e il presidente del Parlamento, Trevor Mallard.

Nella mail, Tarrant parlava dell'accaduto come di un fatto già compiuto e a rivelarlo è il sito del New Zealand Herald. Secondo quanto riportato da un portavoce del governo neozelandese, nello scritto l'uomo avrebbe spiegato le ragioni dell'attentato: " L'autore non scriveva che era quel che stava per fare. Non c'è stato modo di fermarlo ".

Ad aprire il messaggio, destinato ad Ardern, il suo ufficio e non lei stessa. Chi ha letto la mail avrebbe seguito la procedura standard, inoltrando la segnalazione alla Parliamentary Security che, a sua volta, l'avrebbe inviata alla polizia.