Obama mette in guardia contro "l’innalzamento del nazionalismo"

L'ex presidente degli Stati Uniti Barack Obama ha partecipato ieri a Madrid a una conferenza internazionale, organizzata per conto dell’Advance Leadership Foundation (Alf), durante la quale ha espresso tutta la sua preoccupazione riguardo il crescente clima di nazionalismo che sta emergendo in molti stati, in particolare europei, negli ultimi mesi.

Il discorso di Obama è ruotato attorno all’assoluto e urgente bisogno di formare le nuove generazioni ad adattarsi ai veloci cambiamenti politici ed economici derivanti dallo sviluppo della tecnologia imperante del nuovo millennio.

“Vediamo un aumento del nazionalismo” di fronte al “cambiamento straordinario” che il mondo sta vivendo tecnologicamente, economicamente e politicamente, ha affermato Barack Obama di fronte a circa due mila persone nell’incontro spagnolo sull'economia circolare e l’innovazione tecnologica.

“Viviamo in un momento difficile politicamente, socialmente (...), le persone sono molto ansiose, i cambiamenti stanno accadendo molto rapidamente, le persone si stanno chiedendo se possono adattarsi a questi cambiamenti, le persone hanno paura”, ha continuato l’ex inquilino della Casa Bianca.

Il timore maggiore per Obama è soprattutto la frammentazione dell'opinione pubblica dovuta al trattamento controverso delle informazioni nei media, tanto da “non essere più d’accordo (neanche) con la realtà”. “Se guardi Fox News, vedrai una realtà diversa rispetto a quella del New York Times” e sembra che “i cambiamenti climatici non esistano” affatto, ha commentato l’ex presidente attaccando la tv mediatica conservatrice americana Fox.

Questo fenomeno “è stato sfruttato a livello internazionale da certe forze” politiche “che alimentano i pregiudizi”, che si rivolgono nei confronti di specifiche nicchie di pubblico e “nutrono i loro pregiudizi”, ha concluso Obama.

Subito dopo il vertice di Madrid, Barack Obama ha incontrato il nuovo primo ministro spagnolo Pedro Sanchez, prima di partire per la città portoghese di Porto, dove terrà un'altra conferenza sui cambiamenti climatici.