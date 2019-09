Ondata di freddo e neve da record nel Montana: ​non accadeva dal 1892

Era dal 1892 che non scendeva così tanta neve. Tra sabato e domenica, il Montana, negli Stati Uniti, è stato ricoperto da una coltre bianca da record: a Browing è caduto più di un metro di neve, mentre nel resto dello Stato, il metro si ferma (per il momento) a registrare 50 centimetri.

Ma non è solo la neve a stupire. Anche le temperature, che si sono abbassate improvvisamente, hanno lasciato di stucco gli abitanti, che hanno dovuto combattere contro il gelo. L'improvvisa ondata di freddo, inoltre, ha causato gravi problemi al traffico, andato completamente in tilt, secondo quanto riporta il 3bMeteo, dato che il ghiaccio ha causato diversi incidenti. Paralizzato anche il traffico aereo e ferroviario. L'ondata eccezionale di maltempo, inoltre, ha causato danni anche all'ambiente: moltissimi rami si sono spezzati sotto il peso della neve e le temperature scese sotto lo zero hanno fatto gelare le piante.

Il governatore del Montana, Steve Bullock è stato costretto a dichiarare lo stato di emergenza, dato che sono previste precipitazioni anche nelle prossime ore. Oltre al Montana, altri Stati degli Usa sono stati investiti dall'ondata di gelo: in Nevada, Wyoming, Oregon e Idaho sono state registrate temperature e freddo da recorf e anche in Canada si sono verificate diverse nevicate.