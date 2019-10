L'allarme Onu: "Un terzo dei bimbi avrà problemi di salute"

Secondo l’Onu, un terzo dei quasi 700 milioni di bambini al di sotto dei cinque anni sono denutriti o sovrappeso e di conseguenza affronteranno problemi di salute per tutta la loro vita.

Il dato è stato reso noto dall’Unicef e si tratta dell’ultima valutazione sulla nutrizione infantile. "Se i bambini mangiano male, vivranno male" , ha dichiarato il direttore esecutivo dell'Unicef Henrietta Fore. "Stiamo perdendo terreno relativamente alla lotta per proporre diete sane" , ha specificato la donna.

Secondo il rapporto, quei problemi che una volta esistevano alle estremità opposte della popolazione mondiale, cioè nelle classi sociali dei più poveri (malnutrizione) e dei più ricchi (obesità) oggi sono presenti anche tra le popolazioni a medio reddito.

Sarebbero 149 milioni i bambini, di età pari o inferiore a quattro anni, che avrebbero una altezza inferiore alla media della loro età, condizione clinica che comprometterà lo sviluppo del cervello e del corpo. Più di 50 milioni di bambini in tutto il mondo sono afflitti da magrezza cronica e debilitante derivante anche dalla povertà. In base ai dati registrati nel periodo 2013-2018, nel solo Yemen, devastato dalla guerra, il 46 percento di tutti i bambini in età prescolare ha affrontato una fase di arresto della crescita. Ben 19 milioni di bambini yemeniti soffrono di malnutrizione e malattie varie.

In tutto il mondo, come afferma il rapporto, tra i bambini sotto i cinque anni, la giusta dieta alimentare nei primi mille giorni dopo il concepimento è la base fondamentale per un corretto sviluppo della salute fisica e per un coerente sviluppo mentale. Solo un bambino su cinque è allattato esclusivamente al seno nei primi sei mesi. Le vendite di alimenti per l’infanzia a base di latte sono aumentate in tutto il mondo mediamente del 40 percento, con dati anche superiori nei paesi a reddito medio-alto come Brasile, Cina e Turchia.

A questa "fame nascosta", come l’hanno definita dall’Onu, negli ultimi tre decenni, anche nei Paesi in via di sviluppo, si è aggiunta un'altra forma di "malnutrizione" infantile: l'eccesso di peso. "La denutrizione, la mancanza di micronutrienti cruciali, l'obesità" , ha dichiarato Victor Aguayo, capo del programma di nutrizione dell'Unicef, "si trova sempre più nello stesso paese, a volte nello stesso quartiere e spesso nella stessa famiglia. Una madre sovrappeso o obesa può avere figli stentati o sprecati" .

Il problema obesità era praticamente inesistente nei paesi poveri fino a 30 anni fa, ma oggi almeno il 10 percento dei bambini sotto i cinque anni sono sovrappeso o obesi in tre quarti delle nazioni a basso reddito. "Bisogna concentrarsi sull'obesità prima che sia troppo tardi" , ha spiegato Brian Keeley, caporedattore del rapporto Onu. "Se non lo affrontiamo in modo preventivo, avremo difficoltà a risolverlo in seguito" .