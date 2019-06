Ora Erdogan accusa l'Egitto: "Morsi è stato ucciso"

" La Turchia farà ogni cosa necessaria per far processare l'Egitto nei tribunali internazionali ". È con queste parole che il presidente turco, Recep Tayyip Erdogan, ha definito un assassinio la morte dell'ex capo di Stato egiziano, Mohamed Morsi, esponente dei Fratelli Musulmani che è deceduto lo scorso 17 giugno in un'aula di tribunale del Cairo dopo un malore.

"Non siamo dinanzi a una morte naturale, Morsi è stato ucciso. Lo hanno tenuto per 20 minuti nella cella in cui si è sentito male senza che nessuno lo abbia soccorso. Siamo dinanzi a un esempio della mentalità di Al Sisi", ha accusato Erdogan, attaccando il presidente egiziano che depose Morsi con un colpo di stato nel 2013. Il presidente turco ha poi azzardato un accostamento tra il suo partito e quello di Morsi, in riferimento alle elezioni per il sindaco di Istanbul.