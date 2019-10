Ora la Germania ha paura: "Estremisti di destra pronti ad agire"

Sono 43 gli estremisti di destra che sarebbero pronti ad agire in Germania. Lo ha reso noto il presidente dell'Ufficio di polizia criminale tedesca (Bka). " I reati con movente di estrema destra mettono in pericolo la nostra democrazia - ha dichiarato il presidente -. La situazione è seria ".

La destra radicale che prende di mira " esponenti politici e altri personaggi pubblici, oltre a stranieri ed ebrei " fa sempre più paura alla Germania. I servizi segreti del Paese avrebbero contato circa 12.700 estremisti di destra che potrebbero ricorrere alla violenza.

La maggior parte degli estremisti si forma sul web dove la radicalizzazione sembra più facile e veloce. E proprio in rete si formerebbero i gruppi più attivi. Così le autorità hanno deciso di " passare al setaccio il web in maniera molto più intensa che in precedenza alla ricerca di indizi sulla radicalizzazione ".

Una mossa che evidenzia quanto la Germania sia ancora scossa per la "lista della morte" dell'estrema destra. Dopo diverse perquisizioni, le autorità erano venute in possesso di una lista stilata dal gruppo radicale Nordkreuz di 25mila avversari politici da colpire. Nel Paese gli estremisti sarebbero molto attivi, basti pensare che secondo la stampa tedesca gli atti di violenza commessi sarebbero aumentati in modo esponenziale: 9013 solo nel 2018.