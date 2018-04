Ora la Ue taglia i fondi ai Paesi che non accolgono gli immigrati

Gli sbarchi sono sì diminuiti, ma non si sono fermati. E Paesi, come l'Italia e la Grecia, si trovano ancora a dover gestire un'emergenza che non ha precedenti. Il numero degli immigrati arrivati sul nostro territorio non è stato ancora alleggerito da rimpatri e ricollocamenti. E, se sul primo punto la colpa è tutta di Roma, sul secondo paghiamo le debolezze di Bruxelles e il fronte comune dai Paesi del patto di Visegrad. Qualcosa, però, potrebbe ora cambiare con la riforma del Trattato di Dublino. Secondo il Messaggero, sul tavolo ci sarebbero "sanzioni dissuasive o perdita di una parte dei fondi Ue, la possibilità per il migrante di scegliere tra quattro stati la sua destinazione finale" e "la ripartizione per quote in base al pil e alla popolazione" .

A Bruxelles sono state presentate diverse bozze di riforma. Ce n'è una della Libe, la Commissione del Parlamento europeo competente su Libertà civili, giustizia e affari interni. Poi c'è quella Commissione europea. L'obiettivo è superare Dublino IV e trovare una soluzione a un'emergenza scatenata proprio dagli infiniti errori dell'Occidente. Ora che centinaia di miglia di immigrati si trovano nel Vecchio Continente tutti sono chiamati a fare la propria parte. Bruxelles, però, si trova a dover fare i conti coi muri alzati daai Paesi del patto di Visegrad. In Ungheria Viktor Orban, che oggi cercherà di ottenere il quarto mandato dal 1998 (il terzo consecutivo), è arrivato a costruire una barriera di separazione al confine meridionale per interrompere la cosiddetta rotta balcanica, a opporsi alle quote decise da Bruxelles sull'accoglienza dei richiedenti asilo e a organizzare un referendum su di esse nel 2016 (non valido per mancato quorum).