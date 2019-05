Ordina del vino rosso e per errore gli arriva quello da 4.500 sterline

Aveva ordinato una bottiglia di vino rosso da 260 sterline, Le Pin Pomerol, ma al suo tavolo ne è arrivata una da 4.500 sterline. Lo strano "incidente", colpa di un cameriere distratto è avvenuto nel ristorante Hawksmoor di Manchester, che ha rivelato la vicenda.

È stato il titolare del locale ha pubblicare la vicenda sulla pagina Twitter del ristorante, rivolgendosi al cliente fortunato: " Al nostro cliente che l'altra notte ha ricevuto per errore uno Chateau Le Pin Pomerol 2001, del valore di 4.500 sterline diciamo: speriamo tanto che tu abbia gradito la serata". Non è chiaro se il commensale si sia accorto dell'errore, comprendendo di aver bevuto un vino così pregiato, nè se sappia il costo della bottiglia. L'errore, probabilmente dovuto alla confusione del nome scritto sulle etichette,

Nessuna conseguenza per il cameriere disattento, che ha servito la bottiglia di vino sbagliata. Dal titolare del locale, infatti, sono arrivate parole di comprensione e di incoraggiamento: " Al membro dello staff che l'ha accidentalmente dato via, su! Gli errori una volta ogni tanto possono capitare e noi ti vogliamo bene comunque ". La frase, pubblicata sui social, è stata fatta seguire da una faccina che strizza l'occhio.

To the customer who accidentally got given a bottle of Chateau le Pin Pomerol 2001, which is £4500 on our menu, last night - hope you enjoyed your evening! To the member of staff who accidentally gave it away, chin up! One-off mistakes happen and we love you anyway