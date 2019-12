Orrore in India, uccide coppia e fa sesso col cadavere della donna

Orrore in India, dove un uomo è sospettato di triplice omicidio, stupro e vilipendio di cadavere. Nei giorni scorsi, infatti, un 38enne è stato arrestato, con l'accusa di aver ucciso tre persone della stessa famiglia, abusato di uno dei cadaveri e violentato una bambina. I delitti risalgono a una settimana fa e si sono consumati in una casa dell'Uttar Predesh.

Secondo quanto riferisce India Today, l'uomo si sarebbe introdotto nella casa dove una coppia viveva con i suoi tre figli. Sentendo una canna di bambù, messa davanti alla porta, cadere a terra, il padre 35enne era andato a vedere cosa stesse succedendo, quando l'aggressore l'avrebbe colpito violentemente con un sasso o un mattone, uccidendolo. Poi, il 38enne si sarebbe diretto verso la moglie e il loro bambino di 4 mesi, togliendo la vita anche a loro. Prima di allontanarsi, l'uomo ha abusato del cadavere della donna: " Ho fatto sesso col corpo della madre per più di tre ore ", avrebbe confessato alla polizia inidiana.

Ma l'orrore non è finito qui, perché l'aggressore, dopo aver ucciso tre persone e abusato del corpo di una di loro, avrebbe violentato anche l'altra figlia di 10 anni della coppia e ferito il fratellino di 4 anni, lasciati però in vita. Quando la polizia gli ha chiesto perché avesse attaccato anche la bambina, l'aggressore avrebbe risposto: " Si è alzata chiedendo a sua madre di darle da bere. Le ho detto di dormire tranquillamente. Mi ha chiesto 'chi sei?' e ho iniziato a gridare 'ladro, ladro, mamma, c'è un ladro in casa nostra'. L'ho colpita con il mattone che avevo tenuto sul letto. Poi ho fatto lo stesso con lei ".