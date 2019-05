Pacco bomba a Lione, fermate due persone

Dopo una vera e propria caccia all'uomo, in Francia sono stati fermati due sospetti per l'esplosione del pacco bomba di venerdì, nel centro di Lione. Lo riferisce il ministero dell'Interno. Nell'attacco sono state ferite in modo lieve tredici persone. Era ricercato un uomo sulla trentina, fuggito a bordo della bici dopo aver posizionato davanti a un panificio in rue Victor Hugo il pacco bomba. Stando a quanto riferito uno dei fermati è uno studenti di ingegneria di 24 anni. Su Twitter, il ministro dell'Interno, Christophe Castaner, ha semplicemente indicato che due sospetti era appena "stati arrestati".

Il giorno dell'esplosione, ovvero il 24 maggio, il ministro della Giustizia francese, Nicole Belloubet, aveva affermato che è "troppo presto per parlare di atto di terrorismo". "In effetti - aveva aggiunto ai microfoni di BfmTv - è stato incaricato dell'indagine il procuratore dell'Antiterrorismo ed è stata aperta un'indagine per associazione a delinquere terroristica ma bisogna attendere gli esiti di questa indagine".

Un testimone che assistito alla scena aveva raccontato a Le Progrès: "Vivo sopra la Golden Brioche. Ho sentito l'esplosione, poi ho visto fuori, diversi feriti che si rifugiavano in farmacia. Ho visto delle viti rovesciate sull'asfalto".

Secondo quanto riportato da Le Figaro, l'uomo fermato non era già noto alle forze dell'ordine. Il fermo del ragazzo, inoltre, è il risultato di un "lavoro di controllo incrociato svolto su reperti sul campo, videosorveglianza e lavoro di polizia effettuato su un Dna ".