In Pakistan una valanga travolge alpinisti italiani

Una spedizione italiana è stata colpita da una valanga in Pakistan, mentre si trovava a un'altitudine di circa 5.300 metri, nella Ishkoman Valley. Questa mattina presto, 4 italiani e 3 pakistani sono stati sorpresi dalla massa di neve.

Al momento sembra che l'unica vittima sia un pakistano, secondo le informazioni ricevute dall'ambasciatore italiano in Pakistan, Stefano Pontecorvo, ma non ci sarebbero ancora notizie certe in merito al coinvolgimento degli alpinisti italiani.

Sembra che la spedizione italiana fosse quidata da Tarcisio Bellò, che accompagnava Luca Morellato, David Bergamin e Tino Toldo. L'esercito pakistano sta organizzando una missione di soccorso con gli elicotteri, ma sembra che i velivoli non possano alzarzi in volo almeno fino a domani, a causa del maltempo.

La notizia è stata data da Everest Today sul profilo Twitter.

BREAKING: An Italian expedition was hit by Avalanche in northern Pakistan this morning. At least four Italians and three Pakistanis reportedly swept away. Exact casualty figure unknown at the moment. https://t.co/eDArStmXXO pic.twitter.com/IhBZK1kmIN