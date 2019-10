Panico sull'aereo: il motore si scoperchia in volo

Viaggiare in quota con il motore scoperchiato. È stato questo il volo da panico per i passeggeri diretti a Denver, che si sono ritrovati in quota con il cofano dell'aereo aperto, senza che l'equipaggio se ne accorgesse subito.Ad avvertirli, infatti, ci hanno pensato proprio i passeggeri. "Mia moglie e io stavamo guardando fuori dal finestrino. In quel momento abbiamo visto il cofano del motore che si apriva...un ragazzo seduto davanti a noi ha subito avvisato lequipaggio" , il racconto di un passeggero in volo verso il Colorado, come riportato dal Corriere, su un velivolo della United Airlines.

"L'equipaggio ha fatto un ottimo lavoro mentre stavamo tornando a Denver" , ha aggiunto l'uomo, facendo intuire che durante il viaggio il problema è stato in qualche modo contenuto, permettendo al pilota di operare in tutta sicurezza - e senza particolari problemi - l'atterraggio di emergenza nello stesso aeroporto dal quale era decollato un'ora prima.