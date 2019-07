Parigi, furto nell'appartamento del principe Emanuele Filiberto

Ladri in azione nella casa parigina di Emanuele Filiberto di Savoia. Una banda di rapinatori si è introdotta nell'appartamento del principe portando via beni del valore di oltre 500 mila euro.

Come spiega il Corriere, Emanuele Filiberto e la moglie, l'attrice Clotilde Courau, non erano in casa e hanno scoperto il furto solo al loro ritorno la sera. Giunte sul posto, le forze dell'ordine hanno prelevato alcune impronte digitali e stanno ora visualizzando le immagini di tutte telecamere di sicurezza della zona.

La maggior parte della refurtiva, riporta Le Parisien, è composta da gioielli preziosi. Secondo un fonte del quotidiano francese, il valore solo dei " pezzi più pregiati " sarebbe di 500 mila euro.