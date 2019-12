Parla uno dei cervelli della Nasa, ecco cosa sta cambiando

I viaggi stellari come li conosciamo, o meglio, come non li conosceremo mai abbastanza, stanno per cambiare volto come la nostra vita. Ad annunciarlo è stato uno dei "cervelloni" della Nasa: il responsabile del trasferimento tecnologico dell'agenzia spaziale americana che cinquant'anni fa ha portato l'uomo sulla Luna, e ora si sta preparando a rifarlo.

I nuovi brand spaziali come Space X e Blue Origin sono pronti a sdoganare i viaggi nello spazio prefiggendosi obiettivi audaci come quello di "colinizzare Marte", secondo Elon Musk, ma tutto questo non sarebbe possibile se la Nasa non avesse fornito loro il suo fondamentale know how. E se oggi i nuovi avventori dei viaggi stellari realizzano razzi a costo ridotto con implementazioni tecnologiche "all'avanguardia" che promettono viaggi stellari e colonie su altri pianeti, il merito è tutto della divisione che fa capo a Daniel Lockney e gestiste le proprietà intellettuali dell'agenzia: la Technology Transfer Program Executive con sede a Washington DC .

" Noi siamo il maestro, la guida " di chi guarda allo spazio e al futuro, del resto " chi altro ha portato 12 esseri umani sulla Luna? ". La domanda è retorica, perché si voglia crederlo o no, solo la Nasa ci è riuscita, e tutto per merito della sua conoscenza e delle sue avveniristiche tecnologie. Le stesse che, pian piano, hanno "invaso" la nostra vita quotidiana, venendo impiegati per svolgere missioni un po' meno affascinanti ma essenziali nella nostra vita di tutti i giorni: magari nelle industrie, nei nostri personal computer o addirittura nei supermercati. Si tratti di materiali ultra resistenti o ultraleggeri, software e robot, molte delle migliori invenzioni cui la moderna tecnologia ci ha dotati sono passate prima per l'agenzia spaziale a stelle e strisce; che le ha impiegate nelle sue missioni di esplorazione spaziale, prima di concederle all'uso civile, rendendole parte della nostra vita quotidiana. E non parliamo solo della famosa penna "Fisher" che usavano gli astronauti dell'Apollo 11 per le loro annotazioni, o del noto cronografo SpeedMaster dell'Omega; ma delle mini-fotocamere installate nei nostri smartphone. " Ecco un esempio dell'eredità tecnologica del Programma Apollo " ha svelato Lockney.