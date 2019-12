Primo ok dal parlamento: è l'ora di Brexit

Bojo ce l'ha fatta. L'accordo di divorzio proposto a Bruxelles è stato approvato anche a Westminster con 358 voti favorevoli e 234 voti contrari. Un ampia maggioranza che finalmente si prefigge di mettere fine alla travagliata, quando agognata Brexit. Con buona pace di tutti quei cittadini britannici ed europei che non ne volevano proprio sapere. I Tories di Boris Johnson hanno accolto il risultato con esultanza, fissando la data dell'uscita dall'Unione: "L'obiettivo è 31 gennaio 2020". L'uscita dall'impasse Brexit se non altro consentirà al parlamento britannico di tornare a: "Pensare a come risolvere le questioni di tutti i giorni, e affrontare quello che attende le nostre vite", sostengono i laburisti.

Bruxelles, che per parte sua a trovato un accordo percorribile con il Regno Unito alla ricerca di un deal dal 2016, ha dichiarato: " Prendiamo nota del voto alla Camera dei Comuni. Seguiremo il processo di ratifica nel Regno Unito da vicino. Siamo pronti a fare i passi formali per chiudere l'accordo anche in Ue ". Così il governo del primo ministro Johnson, che ha stravinto alle elezioni politiche anticipate del 12 dicembre, può rendersi artefice di un processo strenuamente ricercato dal popolo britannico, che ha confermato la sue decisione ogni volta che è stato richiamato alla urne. Ora alla Camera de Comuni di Londra non resta che votare il calendario che prevede il passaggio in parlamento della restante parte del disegno di legge: il EU Withdrawal Agreement Bill.