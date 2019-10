Partecipa al video "hot" di ex modella Playboy: agente nei guai

Tre donne svestite camminano per strada, fino a raggiungere le porte della stazione di Polizia di Miami, con le manette ai polsi. Con loro, fa capolino un agente, che le scorta fino all'ingresso. Il video dura pochi secondi e ma tanto è bastato per mettere nei guai quel poliziotto della Miami Police, colpevole per i suoi superiori di essersi prestato a un "gioco" al quale non doveva certo partecipare, peraltro in divisa. Si tratta dell'ultimo filmato-provocazione di Francia James, ex modella di Playboy, che "recita" in perizoma in compagnia di due amiche, anche loro in perizoma e tacchi a spillo: si tratta di Maddy Belle e Julianne Kissinger.

Con loro, anche l'agente William Beeker, che le porta all’ingresso. Come scrive Dagospia, il video – pubblicato sul profilo Instagram della ex "coniglietta" – ha raccolto quasi un milione di visualizzazioni, ma è finito soprattutto nel mirino del dipartimento di Polizia della città della Florida, che ha già preso provvedimenti contro il proprio agente.