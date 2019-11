Il patron di Uber definisce "un errore" l'uccisione di Jamal Khashoggi

Il patron di Uber, multinazionale americana attiva nei servizi di trasporto automobilistico, ha di recente rilasciato dichiarazioni controverse sulla morte di Jamal Khashoggi, avvenuta lo scorso anno.

Dara Khosrowshahi, amministratore delegato dell’azienda dal 2017, ha infatti ultimamente concesso un’intervista al sito web americano di informazione Axios, in cui è stato sollecitato a chiarire se, a suo avviso, fosse o meno imbarazzante la presenza del governo saudita, presunto mandante dell’assassinio del giornalista, nel capitale azionario di Uber.

Egli ha allora provato a giustificare la continuazione del rapporto tra la sua azienda e Riad affermando: “Mi sembra che le autorità saudite siano intervenute sulla vicenda-Khashoggi definendola un loro errore” . Khosrowshahi ha poi cercato di equiparare l’ “errore” commesso dall’esecutivo del Paese islamico, ossia l’uccisione di un intellettuale scomodo, ad alcune strategie produttive infruttuose promosse da Uber, come il lancio delle auto senza pilota: “Il caso-Khashoggi è stato un grave errore Anche la mia compagnia ha compiuto degli sbagli, come la scelta di avviare la produzione di veicoli senza conducente. Abbiamo dovuto infatti bloccare la sperimentazione di quel prodotto e stiamo ancora pagando i danni di quell’errore” .

In seguito alla pubblicazione su Internet dell’intervista, riferisce la Bbc, Khosrowshahi ha inviato una email alla redazione di Axios, contenente una “ritrattazione” delle sue parole rilasciate in precedenza circa la morte del giornalista.