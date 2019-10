Pentagono, contratto da 10 miliardi a Microsoft: battuta Amazon

Microsoft batte Amazon e si aggiudica il contratto multimiliardario per modernizzare il servizio informatico delle forze armate statunitensi. Il Pentagono ha infatti deciso di staccare un assegno da dieci miliardi di dollari a favore della Microsoft Corporation per la realizzazione di un sistema informativo cloud nel dipartimento della difesa americano.

Il maxi contratto della Joint Enterprise Defense Infrastructure (Jedi) ha una durata decennale, e prevede l’implementazione di un sistema informatico cloud gestito anche attraverso l’utilizzo dell’intelligenza artificiale. Obiettivo del Pentagono è quello di rimodernare il sistema informatico delle forze armate statunitensi, sostituendo l’oramai antiquato sistema di reti con un unico agile sistema di cloud. Ma non solo. Compito di Microsoft sarà quello di attuare strategie di modernizzazione digitale volte ad agevolare l’accesso ai dati strategici e informazioni militari anche dai campi di battaglia.

Amazon non sembra aver digerito la decisione del Pentagono. Considerata da sempre la favorita, la compagnia di Bezos si è detta “sorpresa” della scelta del Pentagono di assegnare la maxi-impresa a Microsoft. “ Una valutazione scrupolosa basata unicamente sulla comparazione dell’offerta avrebbe certamente portato ad una conclusione diversa ”, ha dichiarato il colosso Amazon. Per il Pentagono, invece, si è trattato di una valutazione equa: “ Entrambe le offerte sono state trattate giustamente ”.

Secondo indiscrezioni, ad incrinare i rapporti tra il Pentagono e Amazon sarebbero stati i ripetuti attriti tra il presidente Donald Trump e il leader di Amazon nonché proprietario del Washington Post, Jeff Bezos. La reciproca avversità tra Casa Bianca e Washington Post non è mai stata un mistero, tanto da non impedire a Trump di ordinare la cancellazione degli abbonamenti al quotidiano di Bezos a tutte le agenzie federali Usa. Al momento non è chiaro se e in che modo la Casa Bianca abbia realmente influenzato il Pentagono, determinando la scelta contrattuale della Jedi a favore di Microsoft.