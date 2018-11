Perché Bill Gates si è presentato in Cina con un vasetto pieno di feci

Bll Gates cattura l'attenzione della platea del China International Expo con un gesto plateale ma dal significato molto profondo. Salito sul palco, il fondatore di Microsoft ha portato un vasetto pieno di escrementi. “ Devo ammetterlo, 10 anni fa non avrei mai immaginato di diventare così esperto sulla pupu. E di sicuro non avrei mai pensato che Melinda mi avesse detto di smetterla di parlare a tavola di bagni e fanghi fecali ” ha ironizzato Gates davanti al pubblico esterrefatto (guarda il video).

Ma il gesto del miliardario e filantropo americano ha un senso molto più elevato di quanto si possa credere. Perché Bill Gates ha voluto lanciare l'allarme su tutte quelle popolazioni che non hanno accesso ai servizi sanitari. Una vera piaga per molti Paesi del mondo. Come spiegato dal fondatore di Microsoft, un vasetto di escrementi può contenere “ fino a 200 biliardi di paralliti, 20 miliardi di batteri Shigella e 100mila uova di verme parassita ”. Secondo i dati dell'Organizzazione mondiale della Sanità, nel mondo sono circa 2,3 miliardi le persone a rischio di colera, diarrea e dissenteria per non avere accesso ai servizi sanitari.

Un problema sentito anche dalla stessa Cina, visto che il presidente Xi Jinping ha messo fra le priorità dell'agenda del suo governo la cosiddetta “toilet revolution”. Motivo per cui è stato organizzato l'evento cui ha partecipato Gates insieme alla moglie, Melinda, entrambi a capo della Bill&Melinda Foundation, che si occupa di ricerca e aiuti umanitari.