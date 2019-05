Il piano di Trump su immigrazione: "Accoglieremo in base al merito"

Un nuovo piano per l'immigrazione che privilegerà il merito sui legami famigliari. È questo quanto annunciato dal presidente americano, Donald Trump. "I democratici propongono confini aperti, stipendi più bassi e, francamente, un caos senza legge. Noi proponiamo un piano per l'immigrazione che mette davanti a tutto il lavoro, gli stipendi e la sicurezza degli americani. La nostra proposta è pro americana, pro immigrati e pro lavoratori. Si tratta solo di buon senso", ha dichiarato Trump in un discorso nel giardino delle rose della Casa bianca.

Il piano, però, prima di essere approvato dovrà affrontare il Congresso. E la sfida non si prospetta per nulla facile. Secondo quanto riportato dal Washington Post, la proposta è stata accolta con "scetticismo" da deputati e senatori di entrambi i partiti. Alla base delle critiche ci sarebbe il fatto che il piano ignora completamente la questione dei 'dreamer', gli immigrati arrivati da bambini negli Stati Uniti, aspetto che i democratici considerano prioritario in tema di immigrazione.

La portavoce della Casa Bianca Sarah Sanders ha spiegato che la questione è stata esclusa perché troppo "divisiva". Il nuovo sistema, sviluppato da Trump con l'aiuto del genero Jared Kouchner, prevede che il 57% delle green card vengano emesse per merito, rispetto all'attuale 12%. Attualmente i due terzi delle green card vengono date per riunificazioni familiari.

Il piano voluto dal presidente americano prevede un processo in due fasi: una volta superati dei test civici e dei controlli sul passato dei richiedenti, gli aspiranti immigrati verranno valutati con un sistema a punti basato sulla conoscenza dell'inglese, l'età, le offerte di lavoro e i titoli di studio