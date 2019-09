Pilota rovescia il caffè sul pannello di controllo e il volo è costretto ad atterrare

Aveva rovesciato del caffè sul pannello di controllo e l'aereo era stato costretto a un atterraggio d'emergenza. È accaduto il 6 febbraio scorso, all'Airbus A330-243, con 337 persone a bordo. Secondo quanto riportato dalla Bbc, che ha citato i rapporti dell'Air Accidents Investigations Branch (AAIB) il volo, partito da Francoforte, in Germania, e diretto a Cancún, in Messico, è dovuto atterrare a Shannon, in Irlanda dopo la disavventura, provocata da un gesto di disattenzione di uno dei piloti.

In base alle prime ricostruzioni, non si sarebbero registrati feriti, anche se l'AAIB non ha identificato la compagnia aerea che ha operato il volo durante l'incidente. Tuttavia, l'organizzazione no profit indipendente della Flight Safety Foundation ha dichiarato che si trattava di un volo della Condor Airlines. Il volo sarebbe stato gestito dalla Thomas Cook Airlines.

L'AAIB ha fatto sapere che il pilota principale stava monitorando il copilota sull'Oceano Atlantico, quando è stato servito il caffè. Le bevande calde sarebbero state fornite in tazze senza coperchio. Il pilota principale avrebbe messo il caffè sul tavolo dal vassoio, ma la tazza si sarebbe rovesciata. A quel punto, gran parte del liquido caldo sarebbe caduto sul comandante e una piccola quantità è finita sui comandi. L'alta temperatura della bevanda avrebbe fuso acuni pulsanti, azione che ha comportato seri problemi al pannello e diverse difficoltà di comunicazione. A quel punto è stata presa la decisione di dirottare il velivolo verso la città irlandese, dove l'areo è riuscito ad atterrare senza problemi.