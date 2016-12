"Il poliziotto è un eroe". I tedeschi lo celebrano

La prima pagina del Bild, noto quotidiano tedesco, parla chiaro: la Germania è grata ai due agenti di polizia italiani che ieri notte hanno freddato il terrorista accusato della strage di Berlino. La foto del poliziotto Cristian Movio campeggia in prima pagina con un titolo a caratteri cubitali: "L'eroe di Milano" (guarda la foto). Un ringraziamento già espresso nei giorni scorsi dalla Cancelliera Angela Merkel, che pubblicamente aveva reso omaggio ai due agenti, inviando loro pure un regalo fino in ospedale. E lui infatti che ha esploso il colpo mortale che ha raggiunto Anis Amri.

Le polemiche sul poliziotto eroe

Mentre in Italia non si fermano le polemiche per aver deciso di rendere noti i nomi dei poliziotti, all'estero nessun Paese ha mancato di celebrarne l'azione professionale. Hanno fatto il loro dovere, come avrebbero fatto - sicuramente - tutti gli agenti di Polizia d'Italia. Ma ci vuole sangue freddo per rispondere al fuoco di un terrorista che spara a bruciapelo a un collega e lo colpisce alla spalla.