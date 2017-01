Sergio Romano: "Putin ha reso di nuovo la Russia una superpotenza"

“Putin è un nazionalista che ha sofferto per il crollo del potere sovietico in Europa e si è posto come obiettivo la restaurazione dell'autorevolezza del suo Paese nel mondo: la Russia è una grande potenza, deve essere trattata come tale. Ebbene, questo gli è riuscito, soprattutto perché ha fatto le scelte giuste in Medio Oriente” . A dirlo al quotidiano Libero è l’ex ambasciatore Sergio Romano, autore del libro Putin e la ricostruzione della grande Russia (Longanesi).

“Putin è consapevole dell' importanza dell' ortodossia nella storia russa. Per tenere insieme un Paese multietnico e multireligioso serve un forte ideale. Essere l'erede di Bisanzio, essere la "Terza Roma", conferisce a Mosca un destino storico e una funzione metapolitica ”, spiega ancora l’ex ambasciatore. La preferenze di Putin verso Trump è dovuta, secondo Romano, al fatto che la Clinton, quando era segretario di Stato, mise il suo zampino “nei moti di piazza Maidan a Kiev, come nelle manifestazioni a Mosca durante le elezioni russe”. “Non stupisce, pertanto, che non ne desiderasse l'elezione ”, aggiunge.

“Quanto alle interferenze, noi tendiamo a dimenticarci del satellite Echelon, creatura anglo-americana, o del fatto che gli Stati Uniti intercettavano le conversazioni telefoniche della signora Merkel. E si ricorda cosa accadde nel 2001? I cinesi fecero atterrare un aereo americano che secondo loro aveva violato il loro spazio aereo. Poi lo restituirono, ma svuotato delle strumentazioni elettroniche, che erano in grado di intercettare le telefonate fino a Pechino”, ricorda Romano.