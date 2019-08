Il Pakistan mantiene agli arresti la moglie di Ayman al-Zawahiri, leader di al Qaeda: “quel governo fantoccio e traditore trattiene illegalmente queste famiglie per ordine dei suoi padroni americani”. Il comunicato dell'organizzazione terroristica condivisibile sui social.

Al Qaeda, la moglie di al-Zawahiri prigioniera del Pakistan

Nella notte appena trascorsa, il canale responsabile di tutte le comunicazioni ufficiali del comando centrale di al Qaeda, ha diramato un nuovo comunicato dal titolo "Dichiarazione sulla cattura delle famiglie dei Mujahideen ad opera del traditore esercito pakistano".

“ Per ordine dell'intelligence statunitense, le traditrici autorità pakistane detengono da quasi un anno diverse famiglie dei Mujahideen. Tra queste la signora Sayyida Muhammad Ahmed Halwah, moglie di Ayman al-Zawahiri ed i suoi figli ”. Al Qaeda spiega che donne e figli dei terroristi sono stati catturati mentre tentavano di fuggire dal Waziristan (regione montagnosa del nord-ovest del Pakistan) a causa dei ripetuti raid statunitensi.

“ Tutti i tentativi di mediare e negoziare con l'esercito pakistano sono fino ad oggi falliti. Il traditore fantoccio continua a trattenere queste famiglie per ordine dei suoi padroni americani. Riteniamo il governo pakistano ed i suoi padroni americani responsabili per queste azioni criminali ”.

Una delle mogli di al-Zawahiri scrive per la rivista One Ummah

Il 67enne Ayman al-Zawahiri dovrebbe avere quattro mogli ed un numero imprecisato di figli. La prima moglie di Zawahiri e due dei suoi sei figli sarebbero morti in un attacco aereo americano in Afghanistan alla fine del 2001. Una delle mogli del leader di al Qaeda scriverebbe dietro pseudonimo sulla rivista One Ummah, giunta al secondo numero. Si tratta di un riconoscimento eccezionale, considerando che per Al Qaeda il ruolo della donna è limitato alle quattro mura domestiche. È interessante notare, infine, che nel momento in cui scriviamo il link del comando centrale di al Qaeda è condivisibile anche su Facebook e Twitter. Il link dovrebbe essere considerato dall'algoritmo come una “violazione per contenuti violenti ed offensivi” e non dovrebbe essere consentita la condivisione. Nessun riferimento di al Qaeda, infine, alla presunta morte di Hamza bin Laden, attualmente ritenuto un non morto.