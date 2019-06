Quei tremori sospetti della Merkel: ecco quale potrebbe essere la causa

La Germania è preoccupata per il proprio cancelliere, Angela Merkel. Ieri, infatti, durante gli onori militari tributati al presidente ucraino Volodymyr Zelensky in visita a Berlino, Merkel è stata scossa da forti tremori in tutto il corpo mentre la banda del Battaglione della Guardia suonava l'inno nazionale tedesco. Tuttavia, passando in rassegna il reparto d'onore con il presidente dell'Ucraina, il cancelliere tedesco è apparsa subito in ottime condizioni. Più tardi, durante la conferenza stampa con Zelensky, Merkel ha dichiarato di aver dovuto bere "almeno tre bicchieri d'acqua" per sentirsi meglio. Per Der Tagesspiegel, è "plausibile" che i tremori siano una reazione di Merkel al forte caldo che in questi giorni imperversa a Berlino. "Non è infatti la prima volta che il cancelliere reagisce al caldo e alla disidratazione", si legge sul quotidiano tedesco.

Ma da cosa sono state davvero causati questi tremori? Si tratta davvero di disidratazione o c'è dell'altro? Qualcosa, forse, non è stato rivelato. A questo proposito, il Corriere ha sentito Alberto Albanese, professore di Neurologia all’Istituto Humanitas di Milano e alla Humanitas University. "Diciamo che la disidratazione, cioè la mancanza di liquidi nell’organismo, non è prevista nei manuali di medicina come causa di tremori. Di solito, infatti, comporta svenimenti, abbassamento della pressione, crampi muscolari, alterazioni cardiache", ha spiegato il professore. Infatti, come si vede dal video, subito dopo i tremori Merkel ha ripreso a camminare normalmente. Ma anche il Parkinson sembra non essere la causa di quanto accaduto. "No, i tremori da Parkinson sono qualcosa di diverso e alterano i movimenti in maniera diversa. Invece Angela Merkel ha cominciato a tremare dalle gambe e quasi saltellava, poi in tutto il corpo, tranne che nelle braccia", ha aggiunto Albanese.

Secondo il professore sentito dal quotidiano di via Solferino, a causare i tremori alla Merkel potrebbero essere stati dei farmaci. Farmaci tipo calmanti. "Si potrebbe definire questa condizione con il termine di acatisia, caratterizzata, appunto, da un’irrequietezza motoria e spesso dovuta, appunto, alle medicine". Il vero motivo, però, ad oggi rimane ancora un mistero.