Raid contro immigrati irregolari: pubblicate istruzioni anti-deportazioni

Delle vere e proprie istruzioni di comportamento per gli immigrati che saranno coinvolti nei raid dell'ICE, l'Immigration and Customs Enforcement. Le ha diffuse la speaker della Camera, Nancy Pelosi.

Come spiega Dagospia, con l'avvicinarsi del rastrellamento programmato di 2.000 immigrati ricercati per essere deportati, molti esponenti democratici hanno condiviso alcune istruzioni per avvertire i migranti su come devono comportarsi e quali sono i loro diritti. " Nessuno può entrare in casa se non con un mandato valido, rimanere in silenzio, non firmare niente ", sono solo alcune delle regole indicate sul foglio.

E così sui profili Twittr degli esponenti americani di sinistra, dall'ex Segretario di Stato Hillary Clinton ad Alexandria Ocasio-Cortez, spuntano le istruzioni anti-raid. Creando non poche polemiche.

L'ICE ha ottenuto l'ordine del tribunale per la deportazione di circa un milione di immigrati privi di documenti, ma i raid iniziali riguarderanno circa 2.000 persone in almeno 10 città americane.

The @nytimes reported overnight that ICE is planning to conduct massive raids this weekend to deport families and “collateral” immigrants who may be nearby.



Share this guidance from @UNITEDWEDREAM on what to do if ICE comes to your door. #HereToStay #CloseTheCamps pic.twitter.com/yE837Jzptj