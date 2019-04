La resa di Eric Drouet, leader dei gilet gialli: "Sono esausto"

Eric Drouet, uno dei leader dei gilet gialli e a capo dell'ala più radicale del movimento di piazza che sta coinvolgendo la Francia da mesi, annuncia di essersi preso una "pausa". In un post su Facebook, Doruet scrive: " Non è finito tutto ma io sono esausto ".

Il leader dell'ala oltranzista dei gilet gialli è entrato a far parte del movimento di protesta francese dal primo atto, il 17 novembre 2018. Una battaglia senza tregua, quella dell'autotrasportatore di 34 anni, che è durata 24 lunghe settimane e che è costata anche una condanna in primo grado a 2mila euro di multa per manifestazione non autorizzata il 22 dicembre e il 2 gennaio a Parigi. La condanna è arrivata il 29 marzo. Drouet ha fatto appello, ma con la giustizia ha un altro conto in sospeso: il 5 giugno dovrebbe presentarsi in tribunale per porto di un'arma proibita dopo essere stato arrestato per aver portato con sé un bastone durante una manifestazione.