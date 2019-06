Ricostruzione Notre Dame, versato solo il 9% delle donazioni promesse

Le promesse di donazioni per ricostruire la cattedrale di Notre Dame, fatte sull’onda emotiva subito dopo l’incendio che ha distrutto il luogo di culto, al momento non sono state ancora effettuate del tutto. A due mesi dal rogo, infatti, solo il 9% delle offerte garantite è stato effettivamente versato. In pratica circa 80 milioni di euro sugli 850 milioni totali.

A rivelarlo è France Info, il canale d'informazione pubblico. Secondo l’emittente, 650 milioni di euro erano stati promessi dalla Fondazione di Francia, quella per il Patrimonio, la Fondazione Notre-Dame e il Centro dei Monumenti Nazionali mentre i restanti 200 milioni di euro erano stati garantiti dallo Stato.

Le somme incassate fino ad ora sono state versate con assegni o bonifici da parte dei privati. Le famiglie con grandi patrimoni invieranno le donazioni poco alla volta, in base ai preventivi e alle necessità strettamente legate ai vari lavori di restauro della cattedrale.

Con i versamenti effettuati in maniera frazionata, i grandi donatori vogliono evitare di far fruttare le somme nelle casse dello Stato. Nonostante i dati poco lusinghieri, gli enti impegnati nella raccolta dei fondi sono certi che non ci sarà un grosso scostamento tra le promesse fatte e il denaro effettivamente versato sebbene alcuni donatori, come alcuni amministrazioni locali, abbiano fatto marcia indietro su quanto garantito.

Dalle cifre ufficiali diffuse emerge che il Centro dei Monumenti Nazionali ha visto confermati 3,5 milioni sui 4,5 milioni promessi. La Fondazione del Patrimonio, invece, ha ricevuto promesse per 221 milioni di euro con solo 54,5 milioni già versati. Alla Fondazione di Francia, sono pervenute conferme per 9 dei 29 milioni di euro promessi mentre la Fondazione Notre Dame, fino ad ora, ha ottenuto conferme per 15 milioni di euro sui 395 annunciati.