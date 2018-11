Il ristorante thailandese che serve carne umana

Il ristoratore ha ucciso un uomo all'interno della cucina del ristorante e ha successivamente servito carne umana agli avventori del locale che hanno avvertito le autorità

L'errore è stato quello di portare zuppa di manzo (che manzo non era) ad un gruppo di clienti che avevano richiesto una zuppa di verdure ed essersi successivamente messo a litigare con gli stessi sostenendo di non aver fatto alcun errore. Infatti, i clienti si sono visti recapitare ai tavoli delle zuppe di carne non richieste, alle loro proteste il gestore è andato su tutte le furie e questi hanno allarmato le autorità. Gli agenti, una volta arrivati nel locale, hanno iniziato a controllare anche la cucina per questioni igieniche. Una volta aperta la fossa biologica hanno trovato un uomo fatto a pezzi. Da analisi successive delle ciotole di zuppa servite è risultato che al loro interno fossero stati aggiunti pezzi di carne umana.

L'uomo fatto a pezzi è risultato essere, si apprende dal Tpi, un 61enne di Bangkok Prasit Inpathom. Era un assiduo frequentatore del locale scomparso il 21 ottobre. Forse per un diverbio col gestore quest'ultimo lo aveva ucciso in cucina e stipato nella fossa biologica dove ogni tanto prelevava qualche pezzo per poterlo servire ai clienti.

Non è stato ancora appurato se qualcuno abbia mangiato o meno la carne dell'uomo. La polizia ha trovato macchie di sangue in tutta la cucina visto che l'uomo è stato brutalmente picchiato e accoltellato all'interno di questo locale. Il gestore, prima dell'arrivo delle autorità, aveva provato a fuggire ma è stato braccato qualche ora dopo.