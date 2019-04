La Russia avvia costruzione di una propria base militare nell'Artico. Ira della Nato

La Russia ha in questi giorni avviato la costruzione di una propria base militare al polo nord.

L’avamposto in questione, destinato a ospitare oltre 250 soldati, si chiamerà Severny Klever (Trifoglio del nord) e sorgerà sull’isola di Kotel'nyj, situata nell’arcipelago della Nuova Siberia nonché al centro delle rotte marittime artiche. L’insediamento di Mosca sarà dotato di postazioni missilistiche, di sistemi di difesa antiaerea e di un potente radar, ma i vertici militari del gigante slavo hanno immediatamente rimarcato l’assenza di qualsiasi valenza aggressiva o provocatoria nella scelta di realizzare la base.

Il tenente colonnello Vladimir Pasechnik, appena designato dal governo russo quale responsabile della costruzione dell’avamposto, ha infatti provato subito a tranquillizzare la comunità internazionale affermando che Severny Klever servirà all’esecutivo Putin esclusivamente per monitorare meglio i movimenti di navi e aerei lungo il circolo polare artico. In particolare, il futuro insediamento sull’isola di Kotel'nyj, a detta di Pasechnik, consentirà alle forze armate di Mosca di intercettare con maggiore rapidità le minacce alla sicurezza della nazione slava provenienti dal polo nord.

L’iniziativa del Cremlino ha però messo in allarme i membri della Nato. Ad esempio, Norvegia e Danimarca hanno immediatamente accusato Putin di avere promosso la realizzazione della base per “annettere” di fatto una porzione di territorio artico. Oslo e Copenaghen hanno infatti ricordato le rivendicazioni avanzate in passato dalla Russia sui consistenti giacimenti di idrocarburi presenti nei ghiacciai e nei fondali marini del polo nord.