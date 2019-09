Sassonia e Brandeburgo, l'AfD avanza ma Merkel tiene

Nelle elezioni in Sassonia e Brandeburgo, stando alle prime proiezioni, l'AfD avanza ma la Cdu di Angela Merkel tiene. In Sassonia, i sovranisti ottengono un risultato a doppia cifra, ma la Cdu di Frau Merkel conquisterebbe il 32% dei voti. Stando alle proiezioni Infratest Dimap per l'emittente Ard, nel voto per il rinnovo del Landtag l'Afd quasi triplica i propri consensi rispetto al 2014, arrivando al 27,5% dei voti. La sinistra della Linke perde 8 punti al 10,5%, mentre guadagnano nettamente i Verdi, con il 9% dei consensi. Precipita l'Spd all'8%. Non è ancora chiaro se i liberali dell'Fpd riusciranno ad entrare nel Landtag, con un risultato al 4,8%. La soglia necessaria è il 5%.

Anche gli exit poll del secondo canale pubblico Zdf, realizzati dall'istituto Forschungsgruppe Wahlen, confermano la fortissima avanzata dell'ultradestra dell'Afd, che però non riesce a scalzare la Cdu dalla posizione di primo partito. In sostanza, i cristiano-democratici si attesterebbero al 33,1% dei voti contro il comunque poderoso 27,5% dell'Afd. La Linke arriva al 10,5%, i Verdi all'8,3%, mentre la Spd precipita ad uno dei peggiori risultati della sua storia, ossa l'8% dei consensi. La Fpd, come appare anche dalla proiezione dell'Ard, appare non riuscire ad entrare nel Landtag, fermandosi al 4,5% dei voti.

Nel Brandeburgo, stando le prime proiezioni di Infratest Dimap per l'Ard, la Spd, pur incassando notevoli perdite, riesce a rimanere in testa con il 27,5% dei consensi (contro il 31,9% del 2014), con Alternative für Deutschland che segue al 22,5% (cinque anni fa era il 12,2%). La Cdu arriva terza con il 15,5% dei voti, mentre i Verdi conquistano un 10% che probabilmente permetterà loro di fare da ago della bilancia nel futuro governo regionale. La sinistra della Linke sta al 11%, mentre è ancora incerto l'ingresso nel Landtag sia per i liberali dell'Fdp che per i Freue Waehler (liberi elettori), ambedue con un risultato appena inferiore al 5%.

Il segretario generale del Partito socialdemocratico tedesco (Spd), Lars Klingbeil, parla di "sentimenti contrastanti" in un'intervista al quotidiano Frankfurter Allgemeine Zeitung per l'andamento della propria formazione alle elezioni statali tenute oggi in Brandeburgo e Sassonia. In Brandeburgo, afferma Klingbeil, il candidato socialdemocratico all'incarico di primo ministro, Martin Dulig, " ha combattuto bene ". Per quanto concerne il Brandeburgo, Klingbeil si dice " particolarmente soddisfatto " dal risultato della SpD, nonostante l'avanza dell'AfD. Per Andreas Kalbitz, candidato a primo ministro del Brandeburgo di AfD, è " un risultato migliore di quanto sperassi".

Secondo l'ex premier italiano Paolo Gentiloni, in " #Germania Il balzo dell'Afd sovranista non basterà per governare in Sassonia o Brandeburgo. Cdu e Spd primi partiti a Dresda e Potsdam. Ma la vecchia #Ddr che nell'anniversario dell'inizio della guerra guarda all'estrema destra fa impressione".

Per quanto riguarda l'affluenza al voto, in Sassonia si registra una netta crescita: a mezzogiorno aveva votato il 26,2% degli aventi diritto, con una crescita del 14,9% rispetto a cinque anni fa. L'alta affluenza è particolarmente evidente a Dresda, il capoluogo, dove alle 12 aveva già votato il 53,3% degli elettori. Forte l'aumento anche a Lipsia, dove si è raggiunto il 41,5% (quasi il doppio del 2014) e a Chemnitz con il 30%, , con un aumento del 17% rispetto alle ultime elezioni. Affluenza in crescita anche in Brandeburgo.