Scagionato il Navy Seal accusato di aver ucciso un terrorista ferito

Il 40enne Edward “Eddie” Gallagher, Chief Petty Officer dei Navy Seal, è stato ritenuto non colpevole dall’accusa di omicidio premeditato di un combattente dodicenne dello Stato islamico, in Iraq. Il pluridecorato operatore dei reparti speciali statunitensi, è stato invece condannato per aver posato in foto con un terrorista morto. Gallagher è stato degradato da Chief Petty Officer (E7) a Petty Officer First Class (E6) e condannato a quattro mesi di reclusione, pena già scontata.

La storia di Edward Gallagher

Edward Gallagher proviene da una famiglia di militari. Arruolatosi nella Marina nel 1999, Gallagher entra nei Navy Seal nel 2005. Dopo il corso base si specializza come tiratore scelto. Gallagher prosegue la sua carriera nei Seal acquisendo capacità e competenze, con svariate missioni di combattimento in Iraq ed Afghanistan. Diviene esperto in esplosivi ed ottiene la qualifica SOCM, Special Operations Combat Medic. In 19 anni di servizio, Gallagher ha ottenuto due Stelle di Bronzo, una menzione d’onore e svariati riconoscimenti e decorazioni. Come istruttore al BUD/S o Basic Underwater Demolition era molto rispettato tra le reclute. Durante il suo ottavo rischieramento, Edward Gallagher era il team leader del Plotone Alfa del Seal Team 7, schierato in Medio Oriente. La sfolgorante carriera di Gallagher, definito un eroe della guerra moderna, subisce un duro colpo pochi mesi fa, quando la procura militare della Marina degli Stati Uniti lo pone agli arresti. Sulla testa del pluridecorato operatore dei Seal, pendono quattro capi d’imputazione, il più grave dei quali è l'omicidio premeditato. Secondo l’accusa, il 3 maggio del 2017, a Mosul, in Iraq, Gallagher avrebbe ucciso a sangue freddo un combattente ferito dello Stato islamico di dodici anni, pugnalandolo al collo ed al corpo con un coltello. Il detenuto aveva già ricevuto assistenza dai medici statunitensi in attesa di essere consegnato alle forze regolari irachene. Successivamente, il capo Gallagher si fa immortalare in foto insieme ad altri Seal con il cadavere. Nella foto, che Gallagher invia ai suoi amici, il militare scrive: “l’ho ucciso con il mio coltello da caccia”.

Da omicidio ad ammutinamento dei Seal

Gallagher è stato oggetto di una serie di segnalazioni da parte di altri Seal per azioni non conformi alle regole della guerra. Inizialmente queste relazioni sono state respinte dalla struttura di comando Seal. E' stato il servizio investigativo criminale navale (NCIS) ad avviare le indagini. Gallagher viene arrestato l'undici settembre scorso a Camp Pendleton con l'accusa di omicidio premeditato, tentato omicidio, ostruzione della giustizia ed abuso di droga. Se venisse riconosciuto colpevole di omicidio premeditato, la carriera di Gallagher si concluderebbe con l’ergastolo per crimini di guerra. Gallagher si dichiara fin da subito non colpevole. Durante il processo, sette Seal del plotone di Gallagher accusano sotto giuramento il loro ex comandante. Due di loro raccontano di aver assistito all’omicidio del terrorista catturato. La difesa, intanto, punta sull’ammutinamento. I Seal del plotone Alfa avrebbero costruito a tavolino tutte le accuse per estromettere Gallagher dal comando. Secondo la difesa, il terrorista dello Stato islamico sarebbe morto a seguito delle ferite riportate durante la Battaglia di Mosul e non per mano di Gallagher. Martedì scorso, la giuria ha scagionato Edward Gallagher da tutte le accuse (compreso l'abuso di droga, l'aver aperto il fuoco contro i civili e tentato di aver ostacolato le indagini), incluso l'omicidio premeditato. 24 ore dopo, i giurati si sono nuovamente riuniti in camera di consiglio per condannare il militare per "condotta disonorevole ed aver portato discredito sulle forze armate".

Durante il processo, Eddie Gallagher si era detto pentito di quella foto e si era dichiarato pronto ad assumersi la responsabilità delle sue azioni. La giuria ha condannato Eddie Gallagher alla perdita di un grado ed a quattro mesi di reclusione, pena già scontata. L’uomo ha trascorso 210 giorni in carcere durante la fase istruttoria. La perdita del grado avrà effetti sul trattamento pensionistico del militare e sul suo attuale stipendio. Gallagher passa da Chief Petty Officer (E7) a Petty Officer First Class (E6). Stranamente, la giuria ha elevato a Gallagher una sentenza più dura rispetto a quella richiesta dall'accusa. I pubblici ministeri, infatti, avevano solo chiesto una riduzione del grado. Poche ore fa, il Presidente degli Stati Uniti Donald Trump ha espresso solidarietà per Gallagher per essere stato scagionato dalle principali accuse. La sentenza non è ancora esecutiva, poichè si attende l'approvazione dalla corte marziale. Gli avvocati di Gallagher hanno già preannunciato ricorso.