Schiaffo del Senato a Trump: approvata mozione contro Bin Salman

Il Senato degli Stati Uniti ha approvato una risoluzione di condanna del principe saudita Mohammed bin Salman, considerato " responsabile " dell'assassinio del giornalista saudita Jamal Khashoggi. Il delitto è avvenuto il 2 ottobre scorso nel consolato saudita di Istanbul, in Turchia. I macabri particolari successivi alla scoperta dell'omicidio hanno scioccato il mondo, colpendo la figura del principe saudita, osannato dalla maggior parte dei media occidentali, e ormai ritenuto il vero e proprio mandante dell'efferato delitto.

Bin Salman è sempre stato difeso dal presidente Usa Donald Trump. La risoluzione, adottata con un voto orale, contraddice invece chiaramente il presidente americano, visto che il Congresso " ritiene che il principe ereditario Mohammed Bin Salman sia responsabile dell'omicidio " del giornalista dissidente. Una mozione simbolicamente molto forte, perché ha ricevuto un'adesione bipartisan sia dei senatori repubblicani che democratici, ma che ha un futuro incerto.

Non è stata ancora fissata una data per il voto alla Camera dei rappresentanti e Trump è probabile che porrà il veto. Il legame con la monarchia wahabita è solido. E anche Mike Pompeo e James Mattis hanno sempre detto di voler confermare, in ogni caso, l'alleanza fra Riad e Washington.