Scopre che il figlio non è suo: padre uccide neonato

Quando la compagna gli ha rivelato di non sapere chi fosse il padre del bambino, Paul Rich, 53enne inglese, è impazzito. In preda alla rabbia, l'uomo ha preso in braccio il piccolo, lo ha scosso e lo ha lasciato cadere con violenza a terra. È successo a Swindon, in Inghilterra.

Rich aveva scoperto da alcuni messaggi letti sul cellulare della compagna che il bimbo poteva non essere suo figlio. Come riporta il Messaggero, nelle chat la donna faceva riferimento a un altro uomo come padre del bambino di tre mesi. Così Rich ha chiesto spiegazioni e alla risposta della donna ha perso la ragione.

Rimasto solo in casa con il neonato, ha preso il piccolo in braccio e lo ha gettato a terra. Poi ha chiamato i soccorsi. Ma per il bimbo la caduta è stata troppo violenta: i traumi al cervello si sono rivelati fatali e il piccolo è morto dopo pochi giorni in ospedale.