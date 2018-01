Shakira nel mirino del fisco: "Ha evaso decine di milioni"

Dopo Leo Messi, Cristiano Ronaldo e José Mourinho questa volta nel mirino del fisco spagnolo è finita la cantante colombiana Shakira, moglie del calciatore catalano Gerard Piqué.

La popstar avrebbe evaso diverse decine di milioni di euro nel giro di quattro anni, tra il 2011 e il 2014. A dare la notizia è stato il quotidiano La Vanguardia. La frode fiscale sarebbe stata commessa negli anni in cui la cantante viveva in Spagna ma non aveva ancora stabilito nel Paese la sua residenza ufficiale.

Il fisco spagnolo

Gli ispettori del fisco sostengono che in quel periodo di tempo Shakira aveva passato più di 183 giorni a Barcellona, superando in questo modo la soglia che obbliga a pagare le tasse in Spagna. Come ricorda il Corriere, nel 2013 e nel 2015 la cantante ha avuto due figli: secondo il fisco quindi non ci dovrebbero esserci dubbi sul fatto che l’abitazione principale della popstar fosse a Barcellona.

La difesa

Lo staff della cantante parla di "una differenza di criteri di valutazione e non di frode fiscale: è stata solo usata una tecnica diversa" . I guadagni della star arrivano prevalentemente dai concerti all'estero, ma il fisco spagnolo sostiene che le tasse per quel periodo Shakira le deve pagare a Madrid.

Molti fan della cantante ritengono che si tratti di una vendetta del fisco spagnolo nei confronti del difensore del Barcellona Piqué, marito di Shakira, che aveva sostenuto apertamente l’indipendenza catalana.

Le conseguenze

Ora la parola passa alla procura. Oltre a una multa salata, la popstar rischia fino a due anni di carcere.