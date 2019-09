Siberia, eplosione presso il laboratorio dei virus letali

Nel mondo c'è almeno un luogo fisico dove i virus che conducono l'uomo alla morte vengono analizzati in maniera scientifica: è lo stesso dove, nel corso della giornata di ieri, ha avuto luogo un'esplosione.

In Siberia, così come riportato dall'Agi, che ha fornito tutti i dettagli del caso, esiste infatti il centro di Vector, dove vengono studiate, e quindi anche possedute, alcune quantità di quegli agenti malevoli che hanno prodotto ferite profonde nella storia dell'umanità: si va dalla peste al vaiolo, passando per l'ebola. Trattasi, insomma, anche di batteri killer. Per intenderci, è normale che ci sia almeno un po' di preoccupazione sul fatto che un imprevisto possa accadere proprio all'interno di un posto di quel tipo. Ma dalla Russia hanno fatto sapere che quanto accaduto lunedì non porterà con sè delle conseguenze sul piano della salute. E questo dicono sia vero per una serie di motivi.

Intanto, come si apprende dall'Adnkronos, lo spazio in cui l'esplosione è avvenuta non è deputato alla conservazione dei batteri di cui sopra. E poi viene aggiunto un particolare su come, per via di interventi di carattere manutentivo, le operazioni del centro fossero interrotte. Chi ha avuto la peggio per ora è un lavoratore, che è stato trasportato in un nosocomio, dopo aver contratto delle ustioni di terzo grado. Perché a scoppiare ai piani alti del locale, viene precisato sulla fonte sopracitata, è stata una bombola a gas. Vale la pena far presente, infine, come sul globo terrestre sia presente pure un altro laboratorio simile a quello di Vector: gli americani ne hanno uno ad Atlanta.