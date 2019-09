Sigarette elettroniche, terzo morto negli Usa

Nuova morte causata dalla sigaretta elettronica negli Stati Uniti. Dopo un primo decesso in Illinois e un altro in Oregon, ora una terza persona è morta nell'Indiana.

In una nota, il Dipartimento della Salute dello Stato ha spiegato che " Il decesso, di una persona di età superiore ai 18 anni, è stato confermato il 5 settembre ". Si tratta quindi del terzo caso di morte legato allo svapo confermato negli Usa. Solo in Indiana sono in esame 30 casi di gravi lesioni polmonari dovuto all'uso della sigaretta elettronica.

Da quest'estate oltre 200 svapatori sono finiti in ospedale dove sono stati ricoverati per fiato corto, crisi respiratoria, diarrea, vertigini e vomito. E così, dopo i decessi e i numerosi casi di malattie respiratorie, le autorità hanno iniziato le indagini. Secondo quanto riportato dal Washington Post, i ricercatori avrebbero individuato un olio dannoso, derivato dalla vitamina E, che viene aggiunto in alcune ricariche vendute sul mercato nero.