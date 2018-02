Siria, cibo in cambio di sesso. "Abusi da operatori delle ong"

Cibo, sapone e beni di prima necessità in cambio di favori sessuali. È un'accusa pesantissima quella che viene rivolte a persone che lavorano per conto dell'Onu e di altre organizzazioni non governative nel sud della Siria, dove molte donne hanno denunciato storie di questo tipo.

A fornire la sua testimonianza, in un'intervista alla Bbc, è Danielle Spencer, una cooperante che racconta di una situazione divenuta talmente endemica che molte donne rinunciano agli aiuti inviati in Siria dalla comunità internazionali, consapevoli che nei luoghi deputati alla distribuzione di aiuti rischiano di doversi concedere per ottenere il necessario per far sopravvivere i propri familiari.

Le accuse vennero formulate per la prima circa tre anni fa, ma poco sembra essere cambiato, nonostante l'Onu e le altre agenzie attive sostengano di avere una policy di zero tolleranza verso comportamenti di questo tipo, che nell'ultimo periodo hanno fatto finire in guai grossi anche altre organizzazioni, Oxfam in testa.

Secondo quanto raccontato da un cooperante, tutti avrebbero finora fatto finto di nulla, perché l'unico modo per raggiungere determinate aree del Paese, inaccessibili a membri dello staff internazionale, è contare su funzionari del posto e terze parti.

"L'ultima cosa di cui queste donne hanno bisogno - ha detto la Spencer alla Bcc - sono uomini di cui dovrebbero fidarsi e da cui dovrebbero ricevere aiuti che chiedono sesso in cambio di aiuti".