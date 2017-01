Sollievo a Londra: "La Regina Elisabetta sta meglio"

Il Regno Unito tira un sospiro di sollievo. Sua Maesta la Regina Elisabetta II sta meglio.

Fonti di Buckingham Palace citate dal quotidiano londinese The Independent riferiscono che la Sovrana ha già ripreso le attività pubbliche dopo il violento raffreddore che l'ha colpita nella seconda metà di dicembre, gettando nell'apprensione tutta la nazione.

"Sua Maestà sta sempre meglio - spiega uno dei portavoce del Palazzo - E si sta occupando degli affari di Stato come di consueto." In particolare la Regina avrebbe conferito l'onorificenza di Luogotenente del Reale Ordine Vittoriano a Ray Wheaton, già Page of the Chambers. Si tratta di un'importante riconoscimento tributato dalla Sovrana chi ha acquisito importanti meriti personali nel servizio alla Monarchia.

L'ultima apparizione pubblica della Regina risale al 12 dicembre scorso. Nel frattempo la novantenne Sovrana aveva saltato sia la messa di Natale che quella di Capodanno, destando preoccupazione in tutto il mondo. Ora, per fortuna, sembra stare meglio.