La regina Elisabetta salta la messa di Capodanno

Dopo quella di Natale, la regina Elisabetta ha saltato anche la messa di Capodanno, facendo così preoccupare il popolo britannico.

La sovrana non se l'è sentita di uscire dalla sua proprietà e di raggiungere la chiesa di Sandringham, nel Norfolk. Bunckingham Palace ha fatto sapere in una nota: "La Regina non si sente pronta per presenziare alla messa dal momento che sta ancora cercando di recuperare la salute dopo un brutto raffreddore".

La sua assenza a due eventi dell'anno consecutivi così importanti ha fatto preoccupare in molti: non mancava a una messa di Natale da ben 28 anni. Secondo la nota di Buckingham Palace, la regina continuerà a rimanere in casa finché non sarà guarita del tutto. Poco prima di Natale, la sovrana 90enne ha annunciato di rinunciare al patronato di venticinque delle seicento associazioni benefiche che presiede e si prevede che nel 2017 i suoi impegni saranno ridotti al minimo, come quelli del marito Filippo che ha 5 anni più di lei.