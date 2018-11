La maggioranza dei tedeschi ha paura dell'islam

Secondo un sondaggio pubblicato in questi giorni in Germania, la maggioranza dei Tedeschi proverebbe “grande paura” nei riguardi dell’Islam. Rispetto alle rilevazioni effettuate nel 2014, i timori e le diffidenze nei confronti della comunità musulmana sarebbero infatti cresciuti in maniera “sorprendente” nell’opinione pubblica di tale Paese.

L’indagine demoscopica recente è stata condotta dal Competence Centre for Right-Wing Extremism and Democracy Research e ha segnalato che il 55,8% dei tedeschi si sentirebbe ormai, a causa della crescita degli immigrati musulmani presenti in Germania, “straniero in casa propria”. Quattro anni fa, invece, solo il 43% dei cittadini condivideva tale opinione. Secondo il sondaggio effettuato in questi giorni, inoltre, il 44% della popolazione si sarebbe dichiarato a favore della “chiusura delle frontiere nazionali” agli stranieri di religione islamica. Sempre nel 2014, i soggetti favorevoli alla chiusura dei confini costituivano appena il 36,5% del totale.

Oltre alla crescita della paura verso i musulmani, la rilevazione condotta dal Competence Centre for Right-Wing Extremism and Democracy Research ha anche individuato, nell’opinione pubblica tedesca, un incremento, sempre rispetto a quattro anni fa, dell’ostilità nei confronti degli stranieri e degli ebrei. Per il 35,6% degli intervistati, infatti, gli immigrati stanziati in Germania starebbero “prosciugando” le risorse dello Stato sociale, mentre per il 10% gli ebrei sarebbero una comunità “ostile a ogni forma di integrazione nella società tedesca”. Tra i connazionali di Angela Merkel, inoltre, starebbe aumentando il numero di individui favorevoli all’“insaturazione di una dittatura” e “all’ascesa al potere di un uomo forte”. Tale prospettiva politica sarebbe sostenuta dall’11% dell’opinione pubblica. Secondo i sondaggisti, le più alte percentuali di popolazione dichiaratesi a favore dell’avvento di un “leader carismatico” sarebbero state registrate nei Länder orientali della Germania.