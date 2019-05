Come sono andate le elezioni europee

Le elezioni europee hanno visto contrapporsi i partiti tradizionali e quelli populisti, che hanno ottenuto buoni risultati soprattutto in Francia, Gran Bretagna e Italia. È proprio in quest'ultimo Paese che i sovranisti (con la Lega) hanno ottenuto il risultato più alto, con il 33.8%. Buoni risultati anche in Francia, con il Rassemblement National di Marine Le Pen che diventa il primo partito, così come il Brexit Party di Nigel Frage in Gran Bretagna.

In Germania la Cdu-Csu è invece in testa con il 28,9% dei voti davanti ai Verdi (20,6%) e a Spd (centrosinistra) al 15,5%. Risultato non dissimile da quello spagnolo, dove il Partito socialista (Psoe) è dato al 33%, il Partito popolare al 20% e Ciudadanos (centristi) al 12%. Il partito di estrema destra Vox è al 6%. In Polonia la lista nazionalista Diritto e giustizia è la prima forza con il 42% dei suffragi, davanti ai centristi (39%) e ai socialdemocratici (6%).

Con l'aggiornamento dei dati nazionali italiani e britannici, il gruppo Europa delle Nazione e della Libertà, a cui appartiene la Lega, sale a 60 seggi, mentre il gruppo dei Cinque Stelle, Europa della Libertà e della Democrazia diretta ottiene 51 seggi. Invariati gli altri rapporti di forza, i popolari hanno 179 seggi, 152 i socialisti, 105 i liberali, 69 i verdi, 38 la Gue, gruppo di estrema sinistra. Ancora 30 deputati non hanno una collocazione dentro i partiti politici.