"Sono negro vi ammazzo tutti": chi è l'attentatore di Manchester

A due anni dalla strage alla Manchester Arena, nella città britannica è tornata la paura. Ieri un uomo ha accoltellato quattro persone nel centro commerciale Arndale e scatenato il panico tra la folla.

L'indagine è stata condotta dall'anti-terrorismo, che dopo poche ore ha fatto sapere di aver arrestato per terrorismo un 40enne, bloccato con una pistola taser all'esterno del centro commerciale. Secondo quanto riporta Libero, l'uomo sarebbe un estremista d'origine africana che inneggiava ad Allah.

L'uomo è entrato nel centro commerciale e ha iniziato ad accoltellare gente "a caso". Quattro le persone rimaste ferite nell'attacco, che non sarebbero però in pericolo di vita. I testimoni hanno raccontato ai media locali di aver visto un " u omo che correva per il centro armato di coltello, attaccando diverse persone all'impazzata ".