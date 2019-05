Spagna, i socialisti tengono. L'ultradestra di Vox è in calo

In Spagna Pedro Sanchez e il suo Partito socialista operaio spagnolo (Psoe) rimangono in sella con il 32.83% dei consensi. Un successo che era stato già anticipato nelle elezioni del 28 aprile scorso. Il Psoe ottiene così 20 deputati all'interno dell'Europarlamento, sei in più di quello uscente. Bene anche Ciudadanos, al 12.33% circa, con sette eurodeputati, cinque in più rispetto al 2014. La sinistra radicale di Podemos ha raggiunto la soglia del 10,08% con sei seggi, cinque in meno rispetto alle ultime europee.

Il Partito popolare è invece in calo, ottenendo il 20.2% - nove punti rispetto alle europee del 2014 - e 12 eurodeputati. Stesso trend anche per il partito di ultradestra Vox, al 6.22%.

Altro dato saliente della giornata elettorale in Spagna è l'affluenza record, con una partecipazione del 49% degli aventi diritto in base agli ultimi dati diffusi dalla stampa locale, in aumento di 15 punti rispetto alle ultime europee. Un boom attribuito alla concomitanza di questo scrutinio con le municipali e regionali che solitamente coinvolgono maggiormente gli elettori. Come preventivato dagli analisti politici alla vigilia del voto, i rinnovati consensi ottenuti dal premier Sanchez gli saranno utili per incrementare la sua credibilità ed autonomia, sia a Madrid che a Bruxelles.