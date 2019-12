Bimba in pericolo, padre e fratello si tuffano in piscina: tutti morti annegati

Tragedia a Malaga, in Spagna, la Vigilia di Natale. Padre e due figli sono morti annegati nella piscina di un complesso residenziale a Mijas, una trentina di chilometri da Malaga, città iberica sulla Costa del Sol. Inutile l’arrivo dei soccorritori, quando i corpi sono stati estratti dall’acqua, per i tre non vi era più nulla da fare. Un giornale locale ha avanzato l’ipotesi che vi fosse un problema nel sistema di aspirazione della piscina. Ma tutto è ancora da verificare. La guardia civile spagnola ha avviato le indagini per cercare di ricostruire la tragedia.

La tragedia mentre erano in vacanza in Spagna

Secondo quanto riferito dai media spagnoli, il dramma è avvenuto verso mezzogiorno del 24 dicembre in un resort a Mijas, località poco distante dalla città di Malaga. Tre membri della stessa famiglia, il padre e i due figli, sono deceduti nella piscina del complesso turistico. Il padre, di 53 anni, si sarebbe tuffato per cercare di salvare la figlia più piccola, di nove anni, in evidente difficoltà. A ruota si è lanciato anche il più grande, un ragazzo di 16 anni per aiutare il genitore nell’impresa. A questo punto, per cause ancora da appurare, i tre sono morti in piscina.

L’allarme sarebbe scattato alle 13,30, quando sono stati notati i corpi galleggiare nell’acqua. Neanche la madre sa cosa sia avvenuto. Al momento della tragedia la donna si trovava infatti con il terzo figlio in un’altra zona del resort di villeggiatura. Il padre e la bambina sarebbero cittadini britannici, mentre il 16enne sarebbe di nazionalità americana. Ancora non sono stati resi noti i nomi della tre vittime. Una testimone, una ragazza britannica di 23 anni in vacanza nello stesso posto, ha raccontato di aver visto i tre corpi al lato dalla piscina, coperti con un telo bianco.

Le indagini della guardia civile