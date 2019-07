Sparatoria a Brooklyn: "Ci sono morti e feriti"

Diversi spari hanno ucciso un uomo e provocato almeno 11 feriti: è successo questa notte alle 23:00 locali nel quartiere di Brownsville, dove si stava svolgendo la 56esima edizione dell'Old Timers Day - una festa dalla durata di due giorni; nella sparatoria al parco ad est di Brooklyn a New York è rimasto coinvolto anche un bambino.

La polizia ha riferito che un 38enne - colpito alla testa - ha perso la vita subito dopo l'arrivo in ospedale; al momento non è stato effettuato alcun arresto e non sono stati resi noti importanti dettagli sui possibili colpevoli. Verso mezzanotte è stata trovata l'arma abbandonata. Indagini in corso per identificare due uomini che a volto coperto hanno fatto irruzione e si sono date alla fuga.

(Brownsville, Brooklyn) Five Shot in Park — Additional officers and EMS are rushing to Brownsville Playground where at least five victims were shot. Their conditions are unclear. Additional updates here: https://t.co/WqX7tXpC8r #CitizenApp #ProtectTheWorld pic.twitter.com/6mAwWQoo5f — Citizen NYC (@CitizenApp_NYC) July 28, 2019

"Diversi morti"

Stando a quanto riferito dalla stampa locale sarebbero 5 i deceduti; si tratta tuttavia di dati non ufficiali, dato che fino ad ora è stata accertata una sola persona morta. Mezzi di primo soccorso hanno prontamente trasporato i feriti nell'ospedale più vicino: alcuni riverserebbero in condizioni piuttosto critiche.

Un testimone ha raccontato: " Ho sentito degli spari e mi sono abbassato, è scoppiato il panico ". La proprietaria di un piccolo stand ha rivelato: " Era il caos. Ci stavamo divertendo e all'improvviso abbiamo sentito gli spari. 9, 11 colpi e la gente ha cominciato a correre, senza controllo, come se fosse impazzita ".

Su Twitter è intervenuto Bill de Blasio, sindaco di New York: " Stasera abbiamo avuto una terribile sparatoria a Brownsville che ha distrutto un pacifico evento di quartiere. I nostri cuori vanno alle vittime. Faremo tutto ciò che è in nostro potere per proteggere questa comunità e far sparire le armi dalle nostre strade ".