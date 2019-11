"Spari sul London Bridge": interviene la polizia

Non si sa ancora certezza cosa stia accadendo sul London Bridge, ma diversi testimoni hanno raccontato di aver visto e udito colpi di arma da fuoco. Un giornalista della Bbc parla di una sparatoria.

Attualmente le immagini a disposizione sono poche, ma è possibile vedere almeno due ambulanze sul posto e un camion messo di traverso sul ponte. Sul ponte si possono vedere anche molte auto della polizia.

Secondo Skynews, l'uomo neutralizzato era armato di coltello e aveva aggredito anche alcuni passanti. Alcuni testimoni parlano di almeno cinque feriti, probabilmente accoltellati dall'uomo freddato dagli agenti. Il corrispondente Mark White ha riportato questa testimonianza: " Un assalitore, riteniamo armato di un coltello, ha iniziato ad attaccare i passanti. E' stata allora dispiegata la polizia armata. Riteniamo che il presunto assalitore sia stato colpito a morte ". La polizia ha arrestato un uomo.

La Metropolitan Police di Londra per ora ha confermato l'"incidente" ma ha chiesto ai cittadini di fare attenzione su quanto circola in questo momento sui social network. Proprio per questo motivo, la polizia londinese ha pubblicato sui suoi canali social gli ultimi aggiornamenti confermando l'intervento della polizia dopo la notizia di un accoltellamento nei pressi del London Bridge.

Police were called at 1:58pm to a stabbing at premises near to London Bridge.



Emergency services attended, including officers from the Met and @CityPolice.



A man has been detained by police. We believe a number of people have been injured. Further info to follow.