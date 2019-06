Stati Uniti e Giappone: presto un nuovo dialogo con Kim Jong-un

L’intesa di collaborazione tra Stati Uniti e Giappone sulla minaccia nucleare rappresentata da Pyongyang sta avanzando lentamente un passo alla volta.

Con lo scopo di “rafforzare la cooperazione” tra le due super potenze alleate, nella giornata di oggi si è tenuto uno degli incontri chiave per discutere il piano di azione da attuare nei confronti della Corea del Nord. Partecipanti ufficiali del vertice, tenutosi a Tokyo, sono stati per l’appunto il primo ministro giapponese Shinzo Abe e il Segretario ad interim della Difesa degli Stati Uniti Patrick Shanahan.

Il meeting di stamane è riuscito a mettere le basi per instaurare un dialogo più serio e sostanzioso con il leader nordcoreano Kim Jong-un per affrontare e pianificare dettagliatamente il processo di denuclearizzazione di Pyongyang.

Proprio pochi giorni fa, al termine di un incontro vis-à-vis con il Presidente degli Stati Uniti Donald Trump, Shinzo Abe si è offerto di coordinare le posizioni del dialogo già iniziato con Kim, in veste di mediatore neutrale tra le parti. In quell’occasione il primo ministro nipponico aveva affermato: “Sono fiducioso che (Kim Jong-un) sia un leader che sa cosa è meglio per il suo paese, e sia disposto a essere flessibile e a esprimere giudizi strategici” . Un eventuale incontro di Abe con il dittatore di Pyongyang contribuirebbe a ristabilire il dialogo tra i due paese asiatici, con la speranza di Tokyo di strappare delle garanzie della propria sicurezza nazionale dal programma di armamenti della Corea del Nord.

Il Segretario americano Patrick Shanahan sta completando in questi giorni il suo tour ufficiale in Asia, durante il quale ha avuto una serie d’incontri in Giappone, e precedentemente in Corea del Sud, per discutere l'avanzamento del programma di denuclearizzazione della penisola coreana, arrestatosi già da qualche mese, dopo il fallimento del secondo vertice tra i leader delle due super potenze ad Hanoi in Vietnam lo scorso febbraio.