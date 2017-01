Domani Trump chiamerà Putin: è pronto a revocare le sanzioni

Donald Trump parlerà domani al telefono con Vladimir Putin. È il primo colloquio tra i due leader dall'insediamento del tycoon alla Casa Bianca. Stando alle anticipazioni della Cnn, il presidente degli Stati Uniti avrebbe pronto un ordine esecutivo per revocare le sanzioni contro Mosca disposte dal presidente Barack Obama in seguito agli hackeraggi russi che hanno interferito nelle presidenziali americane, presumibilmente per favorire l'elezione di Trump.

Lo scorso 14 gennaio, in una intervista al Wall Street Journal, Trump si era dichiarato disponibile ad eliminare le sanzioni contro Mosca a fronte di una cooperazione nella lotta al terrorismo. Il presidente Putin, nel suo discorso di inizio anno, aveva auspicato relazioni tra Russia e Stati Uniti "a un livello totalmente nuovo" sullo scacchiere internazionale. "Le principali sfide globali e regionali che i nostri due Paesi hanno dovuto affrontare negli ultimi anni - ha detto Putin - dimostrano chiaramente che le relazioni tra Stati Uniti e Russia rappresentano un fattore importante per assicurare stabilità e sicurezza nel mondo moderno" . Subito dopo la telefonata con Putin, secondo la Reuters, Trump dovrebbe chiamare anche la cancelliera tedesca Angela Merkel. La conversazione dovrebbe essere concentrata sulla Russia e, quindi, sulle sanzioni imposte dall'Unione europea.